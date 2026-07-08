Соединенные Штаты проинформировали своих союзников по НАТО о шагах, которые Вашингтон предпринимает для скорейшего наращивания производства военной продукции. Об этом заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита Североатлантического альянса американский президент Дональд Трамп.

«В то время, как европейские страны восстанавливают свои вооруженные силы, американское оборудование станет крупнейшим выгодоприобретателем. Оборонные компании [США] будут производить большинство этого оборудования. Они хотят американское оборудование, потому что оно работает лучше, — сказал он. — В связи с этим я проинформировал других лидеров относительно шагов, которые мы предпринимаем для скорейшего наращивания производства в Соединенных Штатах».

Трамп подчеркнул, что США намерены и дальше активно развивать беспилотные технологии, хотят обеспечить себе серьезный отрыв от конкурентов в этой сфере.

«[Американская оборонная корпорация] Northrop Grumman продвигается вперед касательно продажи передовых американских технологий. Мы лидируем в сфере беспилотных технологий. <…> И скоро мы будем лидировать с многократным отрывом», — сказал президент.

По его словам, у США есть «самые продвинутые дроны в мире», хотя «многие об этом не знают».

Трамп отметил, что американская компания Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию комплексов Patriot.

Он добавил, что на саммите Североатлантического альянса было объявлено о заключении оборонных контрактов с американскими компаниями в общей сложности на $3 млрд.

«Lockheed Martin создаст в Европе предприятие мирового класса по обслуживанию ракетных [комплексов] Patriot, это большое дело», — заявил глава Белого дома.