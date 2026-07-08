Президент США Дональд Трамп считает, что может стать жертвой покушения на его жизнь со стороны Ирана.

«И знаете что? Меня тоже может не быть. Потому что я у них — цель номер один», — заявил американский лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО, комментируя вопрос о ситуации вокруг Ирана и напомнив об уничтожении ряда представителей руководства в Тегерана в ходе развязанной США и Израилем войны.

Трамп заверил, что его не тревожит перспектива гибели.

«Я делаю то, что нужно для страны. Я делаю то, что нужно для мира», — утверждал Трамп.