Пакистан призывает США и Иран воздержаться от эскалации и не нарушать условия Исламабадского меморандума. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«Пакистан выражает глубокую озабоченность по поводу эскалации напряженности в регионе. Возобновление конфликта не отвечает ничьим интересам. Пакистан призывает все стороны проявлять сдержанность и отказаться от любых действий, которые могут еще больше подорвать региональный мир и стабильность», — указано в публикации.

Исламабад «настоятельно призывает все стороны выполнять свои обязательства в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании, который остается прочной основой для взаимопонимания, взаимного уважения и общего процветания в регионе и за его пределами», заявило внешнеполитическое ведомство.