Азербайджан и Туркменистан обсудили приоритеты экономического сотрудничества и реализацию масштабных совместных проектов.

Об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, в рамках визита в Туркменистан для участия в 9-м заседании Совместной межправительственной комиссии азербайджанскую делегацию принял национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«Мы подчеркнули интенсивное развитие азербайджано-туркменских отношений на основе дружбы и взаимного доверия благодаря политической воле глав наших государств. Мы поделились мнениями о приоритетах экономического сотрудничества и масштабных проектах, реализуемых в рамках диверсификации взаимной деятельности», — отметил Джаббаров.