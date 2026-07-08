Около 6 тысяч моряков продолжают оставаться заблокированными на судах в Персидском заливе. Об этом сообщил генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес, осудив недавние обстрелы судов в этой важной морской артерии.

«Я осуждаю нападения, совершенные за последние два дня на несколько судов, следовавших через Ормузский пролив, — говорится в заявлении главы специализированного агентства ООН. — Ситуация в регионе остается крайне нестабильной. Эти нападения еще больше усиливают страх, неопределенность и психологическое напряжение, которые уже испытывают почти 6 тысяч моряков, остающихся заблокированными на борту судов, не имеющих возможности безопасно покинуть Персидский залив».

В конце июня после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании ИМО начала операцию по эвакуации моряков. Как сообщил Домингес, выступая 8 июля перед советом организации, за несколько дней из Персидского залива удалось вывести 136 судов с 2,9 тыс. моряками, однако 25 июня эвакуация была остановлена из-за атаки на судно у берегов Омана.

Генсек ИМО призвал все заинтересованные государства «проявить максимальную сдержанность, незамедлительно предпринять шаги по деэскалации ситуации и содействовать безопасному выходу судов, которые остаются заблокированными в Персидском заливе с начала кризиса».

7 июля стало известно об обстреле в Ормузском проливе катарского танкера Al Rekayyat, перевозящего сжиженный природный газ (СПГ) и саудовского танкера с нефтью. Ранее иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что катарское судно пыталось пройти через пролив при поддержке ВМС США. По ее информации, танкер «стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения».