Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил быстрее принимать решения по обеспечению аннексированного Крыма топливом, а не «проявлять готовность рассмотреть».

Вице-премьер Александр Новак, комментируя вопрос по обеспечению полуострова топливом, а также о субсидии на топливо для региона, отметил, что власти «готовы рассмотреть» эту ситуацию вместе с коллегами из Крыма и Севастополя.

«Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас», — указал Путин на совещании с членами правительства России.

«Принять решение по субсидиям Крыму для выравнивания цен на топливо нужно как можно быстрее», — добавил президент РФ.