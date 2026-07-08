Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает вероятным захват Гренландии Соединенными Штатами, соответствующая тема не поднималась в ходе саммита НАТО в Турции. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции по окончании саммита.

«Если бы это было так, я не думаю, что американский президент присутствовал бы здесь сегодня. У нас в альянсе существуют не только правила солидарности в случае агрессии в отношении одного из участников, но также и правила солидарности, связанные с ненападением одних участников на других. Нет, я не верю в это», — сказал Макрон.

Как отмечает агентство Reuters, таким образом президент Франции ответил на просьбу прокомментировать озвучивавшиеся в прошлом угрозы президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, которая в настоящий момент входит в состав Дании на правах автономной территории.

Макрон также заверил, что в ходе дискуссий на саммите все лидеры с уважением отзывались об остальных членах альянса и без какой-либо дискриминации.