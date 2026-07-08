Делегация Грузии в среду покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге в знак протеста против принятия резолюции «Защита целостности выборов и основных свобод в Грузии». Об этом сообщают грузинские СМИ.

В документе выражается обеспокоенность проведением парламентских выборов в Грузии в 2024 году. Авторы резолюции ссылаются на доклады международных наблюдателей, в которых говорится о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Кроме того, в тексте содержится критика принятых в стране законов, которые, по мнению авторов, ограничивают демократические свободы.

Резолюция также содержит призыв освободить всех лиц, которых в документе называют «политическими заключенными».

По данным СМИ, автором документа выступил американский конгрессмен Джо Уилсон, известный своей поддержкой грузинской оппозиции.

Глава грузинской делегации в ПА ОБСЕ Николоз Самхарадзе заявил журналистам, что отдельные положения резолюции «грубо искажают и фальсифицируют факты». «В знак протеста наша делегация покинула зал заседаний и не приняла участия в голосовании», — подчеркнул Самхарадзе.