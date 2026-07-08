Дания готова защищать «каждый дюйм» территории НАТО, включая Гренландию. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает CNBC.

«Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО, включая нашу собственную территорию», — сказала она.

Фредериксен подчеркнула, что позиция Копенгагена остается неизменной — «Гренландия, конечно же, не продается». По ее словам, Дания рассчитывает, что союзники будут уважать право жителей острова на самоопределение, а также территориальную целостность и суверенитет королевства.

Вскоре после выступления датского премьера Трамп, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, вновь заявил, что США необходим контроль над Гренландией «для защиты всего мира», а не только Соединенных Штатов, а сам остров «очень важен» для США, «но она не важен для Дании».