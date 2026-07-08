Страховые выплаты являются одним из важнейших индикаторов качества работы любой страховой компании.

За первое полугодие 2026 года в страховой компании A-Qroup было зарегистрировано 37 обращений с диагнозом онкологических заболеваний и выплачено около 60 000 АЗН за обследование и лечение, как внутри страны, так и за рубежом.

При выявлении болезни на ранних стадиях, а также оказании высококвалифицированной медицинской помощи, шансы победить этот диагноз высоки. Именно поэтому своевременное оказание финансовой поддержки своим Застрахованным является приоритетом СК A-Qroup.

A-Qroup желает каждому из них скорейшего выздоровления и просит не забывать, что шанс успешного излечения есть всегда.

Хотим напомнить, что страховая компания A-Qroup свыше 30 лет продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им сервис, соответствующий мировым стандартам.