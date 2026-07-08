Союзники США по НАТО рассчитывали, что американский президент Дональд Трамп прибудет на саммит альянса в Анкаре с настроем на поиск компромиссов, однако вместо ожидаемого диалога столкнулись с его жесткой позицией по ключевым вопросам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По словам одного из дипломатов НАТО, страны альянса выполнили основные требования Вашингтона, значительно увеличив расходы на оборону и укрепив собственную безопасность. Однако, как отметил собеседник издания, начало саммита оказалось омрачено новыми претензиями Трампа, в том числе связанными с Гренландией.

Источники отмечают, что в НАТО также опасаются сохранения жесткой линии американского президента во время обсуждения будущего военного присутствия США в Европе, дальнейшей поддержки Украины и возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время бывшие представители альянса признают, что подобная манера поведения Трампа уже не вызывает удивления у союзников. По их словам, многие европейские страны заранее готовились к тому, что переговоры с американским лидером будут проходить в напряженной атмосфере.