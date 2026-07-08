Два принадлежащих США транспортных самолета-заправщика Boeing KC-135R Stratotanker и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon в настоящее время летают над нейтральными водами Персидского залива. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«В настоящее время над нейтральными водами Персидского залива работают три военных американских самолета — два Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing P-8A Poseidon, один из которых движется по круговой траектории недалеко от границы воздушного района, подконтрольного диспетчерам Ирана», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что самолеты находятся на высотах от 5 до 8 км, в том числе используя для полетов коридоры, выделенные для гражданской авиации.