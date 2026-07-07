Двусторонние отношения России и США находятся на нулевом уровне, однако Москва и Вашингтон сохраняют способность к диалогу. Об этом в интервью журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши двусторонние отношения не в лучшем состоянии, потому что они застряли. Они на нулевом уровне», — сказал он.

При этом Песков отметил, что Москва и Вашингтон «достаточно умны, чтобы разговаривать друг с другом».

Представитель Кремля отметил, что американский лидер сильно отличается от европейских политиков.

«Он предпочитает решать проблемы — и решать их путем диалога. Это совпадает с нашей позицией», — отметил Песков.

По его словам, Россия может не во всем быть согласна с президентом США Дональдом Трампом, но приветствует его желание вести диалог.

«Мы вовсе не обязаны во всем соглашаться друг с другом. Пусть мы будем расходиться во мнениях по всем вопросам — главное, чтобы мы продолжали разговаривать. И такой подход мы, безусловно, можем только приветствовать», — резюмировал Песков.