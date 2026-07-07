Евросоюз не сможет принимать в свой состав новые государства в ближайшие несколько лет. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на открытии Конференции председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в ЕС в Белграде.

«Я не питаю оптимизма по поводу скорого вступления кого-либо из нас в ЕС. Меня считали пессимистом и осторожным человеком, но очевидно, что я был прав. Не думаю, что Евросоюз сможет принимать решения о расширении в ближайшие несколько лет, но это не означает, что мы не должны быстро продолжать наш европейский путь — проводить реформы», — отметил сербский президент.