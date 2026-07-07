Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Зимбабве Якобом Мудендой, находящейся с визитом в нашей стране.

Стороны обсудили перспективы развития политического диалога, расширение межпарламентского сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в сферах образования, туризма, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, государственных услуг и других областях, сообщили в МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов отметил значение взаимных визитов и парламентской дипломатии для укрепления двусторонних отношений, а также подчеркнул важность сотрудничества в рамках международных организаций. Стороны также обсудили инициативы Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения, итоги COP29, взаимодействие в рамках ООН и Межпарламентского союза.

Министр поздравил Зимбабве с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы и подтвердил готовность Азербайджана к тесному сотрудничеству. В ходе встречи также были рассмотрены региональная повестка, процесс нормализации между Баку и Ереваном, восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.