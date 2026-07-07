Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс можно сравнить с футбольной командой, где победа невозможна без слаженной работы каждого игрока.

«Позвольте мне начать с небольшой футбольной аналогии: ни одна команда не выигрывает благодаря одному блестящему игроку. Вам нужен вратарь, вам нужны защитники, полузащитники, нападающие. И да, все обращают внимание на игрока, который забивает победный гол», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что успех любой команды обеспечивают не только те, кто находится на поле, но и игроки на скамейке запасных. По словам Рютте, этот принцип в полной мере применим и к НАТО, где вклад каждого союзника имеет значение.