Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в Анкаре о готовности вернуть Турции доступ к программе истребителей F-35. Это фактически отменит запрет, который он сам ввел в 2019 году после покупки Анкарой российских систем С-400.

Главная проблема — закон Конгресса США: продажа F-35 Турции невозможна, пока администрация не подтвердит, что у Анкары больше нет российских комплексов. Обсуждаются варианты: передача С-400 третьей стороне, вывод систем из строя или демонтаж ключевых компонентов.

Турция давно добивается возвращения в программу F-35, но до сих пор не хотела отказываться от С-400. В США опасаются, что российские системы могли бы собирать данные о возможностях американских стелс-истребителей.

Решение Трампа может встретить сопротивление в Конгрессе. Против выступают часть республиканцев и Израиль. Нетаньяху резко раскритиковал идею продажи F-35 Турции, обвинив Эрдогана в угрозах Израилю, Греции и Кипру.

Визит Трампа в Анкару проходит на фоне напряженности внутри НАТО: споров о военных расходах, войны США с Ираном и разногласий по Украине. Трамп также должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.