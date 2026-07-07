Суд выступил против поездки супруги председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес на саммит НАТО в Турции в качестве сопровождающей своего мужа. Об этом говорится в решении юридической инстанции, сообщает ТАСС.

20 июня судья Хуан Карлос Пейнадо постановил начать разбирательство в отношении жены премьера. В качестве мер пресечения он предписал изъять у нее паспорт и запретить ей покидать территорию страны. В связи с этим Гомес попросила Пейнадо позволить ей отправиться сначала на саммит НАТО в Анкаре 7-8 июля, а затем в Лондон на выпускной своей дочери.

«Отказать в разрешении на поездку в Анкару», — отмечается в постановлении суда. При этом Гомес позволено посетить Великобританию. После этого она должна сдать свой паспорт.

Расследование против жены председателя правительства Испании началось в 2024 году. Ее подозревают в растрате, использовании связей, незаконном присвоении и коррупции в бизнесе.

Прокуратура ходатайствовала о закрытии дела и предупреждала, что будет добиваться оправдательного приговора для подозреваемых, если суд примет решение об открытии разбирательства. В свою очередь крайне правая ассоциация Hazte Oír, подавшая иск против Гомес, просила приговорить ее к 24 годам лишения свободы.