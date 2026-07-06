Столкновения в одной из тюрем Шри-Ланки привели к гибели как минимум 25 человек и ранению более 100. Среди погибших 4 охранника. По словам представителей властей, это самые серьёзные тюремные беспорядки более чем за 5 лет, передает Euronews.

По данным полиции, раненых доставили в больницу города Негомбо к северу от столицы Коломбо после ночных столкновений между заключёнными из двух наркогруппировок.

Директор больницы Пушпа Гамлат сообщила, что в её государственное медучреждение доставили тела 25 погибших, а также более 100 раненых заключённых и охранников.

«Среди пострадавших есть люди с огнестрельными ранениями», – сказала Гамлат в телефонном комментарии агентству AFP.

По словам официальных лиц, драка началась вечером воскресенья в тюрьме Негомбо, где содержатся почти 10 тысяч заключённых.

На место были вызваны спецподразделения полиции, однако их не вводили на территорию тюрьмы.

В понедельник у тюрьмы собрались толпы родственников заключённых.

Местные жители рассказали, что слышали выстрелы, а власти задействовали беспилотники для мониторинга обстановки.

«Четыре охранника были убиты, когда пытались прекратить беспорядки, – сообщил AFP представитель полиции. — Сегодня утром ситуация вышла из-под контроля».

В декабре 2020 года в другой тюрьме Шри-Ланки во время беспорядков погибли 11 заключённых и 117 были ранены. Это произошло на пике пандемии COVID-19 и вынудило правительство освободить сотни людей из переполненных пенитенциарных учреждений.

Ситуация в пенитенциарной системе Шри‑Ланки остаётся критической: тюрьмы страны переполнены. В учреждениях, рассчитанных на 10 тысяч человек, сегодня содержится более 39 тысяч заключённых — почти четырёхкратное превышение нормы, которое регулярно приводит к вспышкам насилия и протестам.