Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН после ночной массированной атаки России с применением ракет и беспилотников. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, Киев призвал членов Совбеза безотлагательно поддержать инициативу и заявил, что остановить российские атаки можно только решительными и своевременными международными действиями.

По данным украинской стороны, в результате удара по Киеву в ночь на 6 июля погибли не менее 12 человек, около 50 получили ранения.