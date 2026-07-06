Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сохраняют настрой на продолжение личных контактов в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, состоявшийся разговор Путина и Трампа стал хорошей возможностью напрямую донести до американского лидера позицию России по ключевым вопросам.

Он также подчеркнул, что позиция Трампа по российско-украинскому конфликту остается последовательной. «Позиция Трампа по Украине последовательная, все измышления о том, что он как флюгер меняет точку зрения, не соответствуют действительности», — Песков.