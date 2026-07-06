Из России в Армению через Азербайджан транзитом будет отправлен пропановый газ.

По данным местных СМИ, 30 вагонов российского пропанового газа будут сегодня отправлены со станции Баладжары.

Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 36 тыс. тонн зерна, около 8 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

Кроме того, из Азербайджана в Армению экспортируются нефтепродукты. На сегодняшний день в эту страну поставлено более 14 тыс. тонн дизельного топлива и около 5 тыс. тонн бензина АИ-92 и АИ-95.