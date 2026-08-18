Россия обвинила Великобританию в эскалации украинского конфликта после подтверждения использования британских беспилотников для ударов по объектам на территории РФ.

Москва заявила, что Лондон становится «пособником и соучастником» атак, предупредив о последствиях.

«У этих действий Лондона неизбежно будут последствия, за которые ему придется отвечать», — заявили в дипмиссии Би-би-си, добавив, что чем глубже будет вовлеченность Великобритании в конфликт, «тем выше будет цена», которую ей придется заплатить.

В Минобороны Британии заявили, что страна продолжит поддерживать Украину и поставлять ей необходимое оборудование. Ранее Лондон объявил о передаче Киеву десятков тысяч беспилотников, включая ударные дроны большой дальности.