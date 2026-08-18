Японский посол Акира Муто, вызванный в МИД России, прибыл в здание ведомства.

Дипломат был вызван в связи с критиков властей Японии первого визита президента России Владимира Путина на Курильские острова, которые Токио считает своими.

Посол не сразу явился на вызов в МИД. «Нам как-то не очень внятно из посольства объяснили, что он не сможет ни в пятницу, 14 августа, ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня. Что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого», — рассказал министр Сергей Лавров.