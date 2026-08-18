В крепости Шиндан, являющейся одним из важных историко-археологических памятников южного региона, начались археологические разведочные работы.

Как сообщает НАНА, крепость Шиндан расположена примерно в 6–7 км к юго-западу от села Сым Астаринского района, на одной из высоких вершин Талышских гор, недалеко от границы с Ираном, и является одним из важных историко-археологических памятников региона.

В 2026 году на территории памятника вновь проведены разведочные работы под руководством заведующего отделом регистрации и паспортизации археологических памятников Института археологии и антропологии НАНА, доктора философии по истории, доцента Микаила Мустафаева. Предыдущие археологические исследования здесь проводились в 1969 и 2003 годах.

В ходе визуального обследования хорошо сохранившихся наземных монументальных стен крепости обнаружить не удалось, однако были выявлены новые археологические следы. В частности, зафиксирована естественная скальная пещера-убежище длиной около 10 метров. Внутри, у основания скалы, обнаружены остатки стены из обожженного красного кирпича размером около 22×22 см, а также фрагменты керамики.

Точное назначение сооружения пока не установлено. По предварительной оценке, оно могло использоваться в качестве хранилища. Обнаруженные керамические материалы предварительно относятся к средневековому периоду, однако для определения их точной хронологии необходимы дополнительные типологические и лабораторные исследования.

Интерес представляют и исторические сведения о крепости. Одно из ранних письменных описаний Шиндана содержится в изданном в 1833 году в Лондоне «Журнале Королевского географического общества». Тогда крепость уже описывалась как заброшенное сооружение на изолированной скалистой вершине. Автор упоминал разрушенные каменные оборонительные стены, руины различных построек, каменную платформу, цистерну для воды и другие элементы крепости.

Помимо европейских источников, сведения о Шинданской крепости сохранились в местных и региональных исторических трудах, в том числе в произведениях Саидали Казымбекова и Мирзы Ахмеда Мирзы Худоверди оглы.

Исследователи отмечают, что стратегическое расположение крепости на крутой вершине Талышских гор позволяет предположить ее использование для контроля и наблюдения за окружающей территорией. При этом точное происхождение названия «Шиндан» остается предметом научных дискуссий.

Для установления точной даты строительства и периодов функционирования крепости в дальнейшем планируется проведение систематических археологических раскопок, топографических и геофизических исследований, а также лабораторного анализа обнаруженных материалов.