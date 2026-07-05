Сегодня, 5 июля, председатель Национальной ассамблеи Зимбабве Якоб Франсис Нзвидамилимо Муденда прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев делегацию парламента Зимбабве встречали руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Зимбабве Махир Сулейманлы и другие официальные лица.

В рамках визита состоится ряд встреч спикера Якоба Муденды с официальными лицами Азербайджана, будет проведен обмен мнениями по дальнейшему развитию двусторонних связей.