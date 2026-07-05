Следующий раунд переговоров между Ираном и США, вероятно, пройдет либо в Исламабаде, либо на швейцарском курорте Бюргеншток, сообщает в воскресенье пакистанский портал Dawn со ссылкой на диписточники.

«Есть два варианта для организации технических переговоров — Исламабад и Бюргеншток (…). При этом Исламабад — наиболее вероятный вариант», — сказал один из собеседников журналистов.

Ранее сообщалось, что эти переговоры намечены на 11 июля, однако финального решения по ним стороны еще не приняли.

Источники Dawn подчеркивают, что на встрече планируется обсудить иранскую ядерную проблему, ослабление санкций против Тегерана, размораживание иранских активов за рубежом. Также речь пойдет о сохранении стабильной обстановки в Ормузском проливе и о соблюдении прекращения огня Израилем и «Хезболлой» в Ливане.