Помощник президента Хикмет Гаджиев встретился с прибывшим в Баку всемирно известным профессором экономики Джеффри Саксом.
«Провел содержательную встречу со всемирно известным профессором экономики Джеффри Саксом, который находится с визитом в Баку.
Мы обменялись мнениями по вопросам устойчивого развития, геополитики и геоэкономики, а также обсудили концепцию более широкого Каспийского региона, растущую роль Азербайджана как государства среднего уровня влияния, нашу мирную повестку и важность региональной ответственности.
Инициатива профессора Сакса «Марко Поло – Дорога мира», предусматривающая путешествие по маршруту Восток – Запад на электромобилях, является вдохновляющим примером продвижения диалога и взаимосвязанности между регионами», — написал Хикмет Гаджиев в соцсети Х.
Had an engaging discussion with world-renowned economics Professor Jeffrey Sachs during his visit to Baku. We exchanged views on sustainable development, geopolitics and geoeconomics, as well as the wider Caspian region concept, Azerbaijan’s growing role as a middle power, our… pic.twitter.com/nzRF1AhSyR
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 3, 2026