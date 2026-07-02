Восемь буддийских монахов погибли, еще 13 получили тяжелые травмы в результате наезда автомобиля в провинции Мукдахан на северо-востоке королевства. Об этом сообщила газета Khaosod.

Инцидент произошел в четверг в районе Бан На Си Нуан округа Мыанг провинции Мукдахан на северо-востоке страны. По предварительным данным следствия, за рулем пикапа находился несовершеннолетний. Он не справился с управлением, после чего пикап врезался в группу монахов, двигавшихся по дороге.

Прибывшие на место спасатели и медики обнаружили пострадавших на проезжей части и обочине. Пять монахов скончались на месте, еще трое позже умерли от полученных травм.

Всего в результате ДТП пострадали 18 человек, состояние 13 из них врачи оценивают как тяжелое.