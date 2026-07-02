С 7 июля в Азербайджане начинается электронная запись детей в государственные дошкольные образовательные учреждения на 2026–2027 учебный год.

Об этом сообщило Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

С 11:00 7 июля появится возможность встать в электронную очередь в детсады, находящиеся в ведении региональных управлений образования и Нахчыванской Автономной Республике. Для дошкольных учреждений Баку запись начнется с 11:00 9 июля.

Для детей, родившихся в 2021 и 2022 годах, очередь будет доступна с 11:00, а для детей 2023, 2024 и 2025 годов рождения — с 15:00.

В этом году впервые прием заявлений будет осуществляться через государственную платформу myGov. Родителям или законным представителям необходимо войти в личный кабинет на платформе, выбрать раздел «Услуги» и воспользоваться сервисом Министерства науки и образования «Прием в дошкольные образовательные учреждения».

При подаче заявления можно выбрать не более трех детских садов. При наличии свободных мест созданная очередь не ранее чем через пять дней будет преобразована в заявку. После этого родители должны в течение семи дней представить необходимые документы в выбранное дошкольное учреждение. В противном случае заявка будет аннулирована, а место перейдет следующему ребенку в очереди.

В агентстве также сообщили, что очереди и заявки, созданные в прошлом учебном году, переведены в архив и не будут действительны при приеме на 2026–2027 учебный год.