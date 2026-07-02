Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к водителям с призывом соблюдать правила парковки, чтобы не создавать препятствий для проезда пожарно-спасательной техники.

Как сообщили в ведомстве, несмотря на проводимую разъяснительную работу, некоторые автовладельцы продолжают оставлять машины в непредназначенных для этого местах и парковаться хаотично. Из-за этого во время пожаров и других чрезвычайных ситуаций спецтехника не всегда может оперативно подъехать к месту происшествия и приступить к работе.

В МЧС отметили, что подобная ситуация вновь возникла минувшей ночью во время пожара на площадке для бытовых отходов на территории жилого комплекса в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку.

В связи с этим министерство вновь призвало водителей парковать автомобили только в специально отведенных местах, соблюдать необходимое расстояние между машинами и не перекрывать проезд для пожарных и спасательных автомобилей. Также важно обеспечивать свободный доступ к пожарным гидрантам и резервуарам с водой, что позволит экстренным службам быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.