Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 июля принял министра юстиции Турции Акына Гюрлека.

Акын Гюрлек поблагодарил за теплый прием и передал главе азербайджанского государства приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать свои наилучшие пожелания турецкому лидеру.

Министр юстиции Турции отметил, что отношения между двумя странами, основанные на общей истории, культуре и братстве, продолжают укрепляться благодаря искренним отношениям между президентами Азербайджана и Турции.

Он подчеркнул, что под сильным руководством Ильхама Алиева Азербайджан успешно развивается, отметив экономический прогресс страны, рост ее международного авторитета и историческую Победу в Карабахе.

Акин Гюрлек также отметил важную роль Азербайджана в реализации стратегических проектов в регионе, включая развитие энергетики, транспортной взаимосвязанности и Зангезурского коридора, подчеркнув, что Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан.

В ходе встречи с удовлетворением было отмечено успешное развитие братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией по всем направлениям. Стороны также подчеркнули эффективное сотрудничество между министерствами юстиции двух стран и обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимодействия.