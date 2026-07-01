Азербайджан избран в руководящий состав Комитета по инновациям, конкурентоспособности и государственно-частному партнерству Европейской экономической комиссии ООН (UNECE).

Как сообщили в Министерстве экономики, в рамках 19-й сессии Комитета по инновациям, конкурентоспособности и государственно-частному партнерству Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), прошедшей в Женеве, Азербайджан получил право быть представленным в руководящем составе Бюро Комитета на 2026–2028 годы.

Так, представитель Министерства экономики Тюркан Вюсат избрана заместителем председателя Бюро Комитета.