Первый тур предстоящих во Франции президентских выборов могут назначить на 18 апреля 2027 года, а второй — на 2 мая. Об этом сообщает газета Ouest France.

По ее информации, соответствующие даты будут предложены в ходе заседания совета министров под председательством президента республики Эмманюэля Макрона 1 июля. «Консультации между министерством внутренних дел и различными политическими партиями состоялись, а окончательное решение остается за президентом Республики и должно быть подписано правительством», — пишет издание.

Оно отмечает, что обсуждался также альтернативный график, согласно которому выборы могли пройти 11 и 25 апреля. Согласно конституции, выборы следующего главы государства могут состояться только в период с 35-го по 20-й день до истечения срока полномочий действующего президента. Это означает, что первый тур состоится в период с 9 по 24 апреля 2027 года, так как второй срок Макрона заканчивается 14 мая.