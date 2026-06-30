Беларусь и Азербайджан продолжают укреплять стратегическое партнерство, расширяя политический диалог, экономическое взаимодействие и гуманитарные связи.

Об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич на приеме по случаю Дня Независимости Республики Беларусь, сообщает «Репорт».

По его словам, под руководством президентов двух стран Александра Лукашенко и Ильхама Алиева двусторонние отношения продолжают динамично развиваться.

«Стратегическое партнерство между странами укрепляется, развивается политический диалог, гуманитарные связи и прямые региональные контакты, что отражается в росте взаимного товарооборота и увеличении числа совместных проектов», — отметил дипломат.

Посол сообщил, что за прошедший год состоялись взаимные визиты глав правительств, вице-премьеров, сопредседателей межправительственной комиссии, руководителей ряда министерств и ведомств, а также около 40 взаимных визитов представителей деловых кругов двух стран.

По словам Пиневича, совместные белорусско-азербайджанские проекты реализуются в различных регионах Азербайджана, включая Баку, Гянджу, Сумгайыт, Габалу, Агдам, Ханкенди и Карабахский регион в целом.

Дипломат также отметил участие белорусской делегации на высоком уровне во Всемирном форуме городов (WUF13), прошедшем в Баку, поздравив Азербайджан с успешной организацией мероприятия.

«Благодарим Азербайджан за оказанную помощь и гостеприимство. Уверен, что к высокой оценке проведения форума присоединяется весь дипломатический корпус», — сказал он.

Пиневич выразил благодарность заместителю премьер-министра Азербайджана Самиру Шарифову как сопредседателю белорусско-азербайджанской межправительственной комиссии, подчеркнув, что два заседания комиссии, состоявшиеся в Баку и Минске после июля прошлого года, подтвердили эффективность действующего механизма взаимодействия.

Кроме того, дипломат поблагодарил руководство и сотрудников Администрации Президента Азербайджана, Кабинета министров, Милли Меджлиса, государственных органов, представителей бизнес-сообщества, образовательных и культурных учреждений, СМИ и дипломатического корпуса за вклад в развитие белорусско-азербайджанского сотрудничества.

В завершение Дмитрий Пиневич поздравил Азербайджан с Днем Вооруженных сил, который отмечается 26 июня, выразив уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве между двумя странами в целях сохранения мира и безопасности.