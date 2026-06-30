Азербайджан продлил переходный период, в течение которого в страну можно ввозить пищевую продукцию без маркировки на азербайджанском языке. Новый срок действия послабления установлен до 1 июля 2027 года, сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на решение Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно новым правилам, продукция, поставляемая в розничной или промышленной упаковке для последующей переработки, по-прежнему может поступать на рынок без перевода информации на азербайджанский язык на основной этикетке или вкладыше. При этом импортируемые товары должны сопровождаться специальными стикерами с переводом обязательной информации на азербайджанский язык.

Для продукции небольшого объема, упаковка которой не позволяет разместить информацию сразу на нескольких языках, перевод допускается наносить на внешнюю упаковку.

В Россельхознадзоре также отметили, что для упрощения процедуры маркировки рекомендуется использовать модель, предусматривающую размещение на упаковке краткого стикера с названием продукта и сроком годности, а также QR-кода, который будет содержать всю обязательную информацию на азербайджанском языке в соответствии с требованиями законодательства о пищевой безопасности.