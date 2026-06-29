Распространяемая в прессе информация о том, что министерство экономики Армении якобы «умоляло» российскую сторону о встрече для решения торговых споров, является абсолютной безграмотностью. Об изначальном характере рабочих контактов журналистам рассказал министр экономики Геворг Папоян, сообщают армянские СМИ.

«Мне постоянно поступают приглашения, в том числе я получил приглашение на 24 число и принял в нем участие. Всегда приглашают, а приглашаемая сторона уже решает, участвовать или нет. Рассказы о том, что мы якобы просили нас принять — это просто выдумки, из-за которых авторы оказываются в смешном положении. Ни один министр в мире не просит, чтобы его куда-то пустили, существует четкий регламент. В рамках партнерских отношений таких проблем у нас нет», — заявил Папоян, объяснив, почему изначально не стал комментировать этот слух лично, оставив это пресс-секретарю ведомства.

Министр также жестко ответил на критику касательно целесообразности привлечения европейской макрофинансовой помощи в размере около 35 миллионов евро на фоне заявлений властей о высоком экономическом росте.

«Бюджет одного только Минэкономики составляет более 200 миллионов долларов, из которых 95–97% идут на программы содействия. Что значит «зачем взяли»? Зачем отказываться от дополнительных 35 миллионов долларов, которые можно влить в нашу экономику для повышения ее финансовой устойчивости и диверсификации? Если наши европейские партнеры выделяют эти средства, мы с большим удовольствием возьмем их и направим в дело. Чем больше дают – тем лучше для нас», – подчеркнул Папоян.