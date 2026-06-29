В Азербайджане опубликован прогноз погоды на июль. По данным Национальной гидрометеорологической службы, среднемесячная температура воздуха в большинстве регионов ожидается близкой к климатической норме, а местами — немного выше нее.

Как сообщили в службе, количество осадков в целом также будет соответствовать климатической норме, однако в отдельных районах их может выпасть несколько больше обычного.

Первый день июля в стране ожидается дождливым. В некоторых районах прогнозируются интенсивные осадки, грозы и град. Затем в течение двух-трех дней установится более спокойная погода, и в большинстве районов существенных осадков не ожидается.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя температура в июле составит 25–28 градусов тепла, что соответствует норме или немного превышает ее. Ночью температура будет колебаться от 21 до 26 градусов, днем — 29–34 градуса, а в отдельные дни второй и третьей декад месяца воздух может прогреваться до 36–40 градусов.

Самая сильная жара ожидается в центральных и равнинных районах страны. В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлагане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале температура в отдельные дни может достигать 38–42 градусов.

В западных районах, включая Газах, Гянджу, Агстафу, Шамкир, Товуз, Тертер и Физули, дневная температура будет находиться в пределах 30–35 градусов, а в самые жаркие дни поднимется до 37–39 градусов.

В горных и предгорных районах, в том числе в Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, Геранбое, Дашкесане, Гедабее, Джебраиле, Кельбаджаре, Губадлы, Лачине и Зангилане, ожидается более прохладная погода. Среднемесячная температура составит 18–23 градуса, а в самые теплые дни воздух прогреется до 30–35 градусов.

В северных и северо-западных районах — Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шемахе, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре — средняя температура ожидается на уровне 21–24 градусов, а максимальная — 34–38 градусов.

На юге страны, в Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Ленкорани, Билясуваре, Астаре и Джалилабаде, средняя температура составит 25–27 градусов, а в отдельные дни воздух прогреется до 33–37 градусов.

Синоптики также отмечают, что количество осадков в большинстве регионов будет близким к климатической норме, хотя местами оно может оказаться несколько выше средних многолетних значений.