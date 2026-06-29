В Азербайджане утверждены правила использования мобильных телефонов и других электронных устройств в дошкольных группах и общеобразовательных учреждениях.

Соответствующее решение приняла Коллегия Министерства науки и образования.

Документ регулирует порядок использования мобильных и электронных устройств учащимися в группах дошкольной подготовки и общеобразовательных учреждениях.

Под мобильными и электронными устройствами понимаются мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы, ноутбуки, портативные игровые консоли и другие аналогичные переносные устройства, предназначенные для голосовой и видеосвязи, доступа в интернет, обработки, хранения и передачи информации, запуска игр, а также использования мультимедийных функций.

Согласно утвержденным правилам, учащимся запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими электронными устройствами во время уроков и занятий.

Все устройства, принесенные в школу, до окончания учебного дня должны храниться в специально отведенных администрацией местах (мобильные боксы, шкафчики и т.п.) в выключенном или беззвучном режиме.

Использование мобильных устройств во время занятий допускается только с разрешения педагога и под его контролем исключительно в образовательных целях — для доступа к электронным учебным материалам, использования образовательных приложений, подготовки презентаций, проведения исследований и других учебных задач.

На территории образовательного учреждения пользоваться мобильными телефонами и другими электронными устройствами учащиеся смогут только в исключительных случаях, таких как стихийные бедствия, другие чрезвычайные ситуации, проблемы со здоровьем и иные ситуации, требующие обмена информацией.

Контроль за соблюдением новых правил будет осуществляться в соответствии с внутренними правилами дисциплины каждого учебного заведения.

В случае выявления нарушений администрация школы обязана в течение одного рабочего дня уведомить родителей или законных представителей учащегося. Кроме того, будут применяться профилактические меры, включая индивидуальные беседы с учеником, приглашение родителей в школу для совместного обсуждения с педагогами, а также привлечение учащегося к внеклассным и воспитательным мероприятиям.