30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером в пригородах столицы возможны кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 18-20°, днем — 25-29°.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — ночью 70–75 %, днем 50–55 %.

В районах страны в основном без осадков, однако утром в северных и западных районах местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны ливни, грозы и град, к вечеру осадки могут усилиться. Ночью и утром в горах местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем — 28-33°, в горах ночью — 8-13°, днем — 17-22°, местами до 23-28°.