С нового 2026/2027 учебного года Бакинский государственный университет (БГУ) откроет набор в магистратуру по трем новым специализациям. Об этом говорится в сообщении университета.

Новые образовательные программы будут действовать на факультете экологии и почвоведения. Кандидаты смогут поступить на специализации «Экологическая экспертиза», «Экологический менеджмент» и «Кадастр и реестр недвижимости».

Специализация «Экологическая экспертиза» предусматривает подготовку кадров в области охраны окружающей среды, оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологического аудита, мониторинга и управления экологическими рисками. Выпускники смогут работать в государственных структурах, экологических инспекциях, научно-исследовательских центрах, консалтинговых компаниях, а также в промышленности, строительстве, энергетике и сельском хозяйстве.

Программа «Экологический менеджмент» ориентирована на подготовку специалистов по развитию, внедрению «зеленых» технологий, управлению отходами, экологическому маркетингу и сертификации. Выпускники смогут трудоустроиться в государственных и муниципальных органах, международных организациях, корпоративном секторе и экологических аудиторских компаниях.

Третья специализация — «Кадастр и реестр недвижимости», направлена на подготовку кадров в сфере управления земельными ресурсами, цифровых кадастровых систем и пространственных данных. Особое внимание в программе уделено вопросам территориального планирования, цифровизации экономики и реализации инфраструктурных проектов, в том числе в Восточном Зангезуре и Карабахском экономическом районе.

Как отметили в БГУ, выпускники смогут работать в структурах при Министерстве экономики, Государственной службе по вопросам имущества, Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, Министерстве сельского хозяйства, Азеркосмос, а также в международных проектах.