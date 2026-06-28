В Таиланде разгорается крупный коррупционный скандал, связанный с предполагаемой продажей должностей в органах местного самоуправления. Следственные органы проводят расследование масштабной схемы афер. Объем махинаций, по предварительным оценкам, достигал 4,5 млрд батов (около $138 млн США).

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на тайские СМИ, расследование началось после появления подозрений в массовых нарушениях при проведении экзаменов на замещение должностей в системе местного управления. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли около 3000 экзаменационных работ и компьютерную технику, которая может иметь отношение к расследуемой схеме,

По версии следствия, отдельные кандидаты могли получать должности в обход установленной процедуры отбора. Предполагается, что размер незаконных выплат за успешное трудоустройство составлял от 350 до 700 тысяч батов в зависимости от должности и региона.

Скандал оказался настолько резонансным, что вызвал реакцию высшего руководства страны. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, комментируя ситуацию, заявил, что был шокирован масштабами предполагаемых нарушений и потребовал провести тщательное расследование.

По данным тайских СМИ, следствие рассматривает возможность существования разветвленной сети посредников, которые могли организовывать доступ к должностям за денежное вознаграждение. Не исключено, что круг фигурантов дела может расшириться.

Между тем тайские обозреватели считают, что масштабы расследуемых нарушений значительно шире обычного мошенничества при проведении экзаменов. Как отмечает Bangkok Post, речь идет об очередном проявлении глубоко укоренившейся коррупционной системы, которая на протяжении десятилетий периодически вскрывается при наборе государственных служащих. Газета напоминает, что за последние два десятилетия аналогичные крупные скандалы возникали при приеме на работу учителей, районных чиновников, сотрудников органов местного самоуправления и полиции.

Эксперты отмечают, что дело затрагивает один из наиболее чувствительных аспектов государственной системы — механизм отбора чиновников. В случае подтверждения обвинений власти могут столкнуться с необходимостью пересмотра результатов части кадровых конкурсов и введения дополнительных мер контроля за процедурой набора государственных служащих.