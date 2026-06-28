Бургомистры многих городов Германии опасаются катастрофических последствий для местной экономики в связи с анонсированным выводом американских войск из ФРГ, это может лишить немцев тысяч рабочих мест. Об этом пишет газета Handelsblatt.

По ее информации, в особенно уязвимом положении оказался Вильзек — город с населением около 6,5 тыс. человек в северной части Верхнего Пфальца, недалеко от чешской границы. Там дислоцируется контингент американских военных численностью почти 5 тыс. В общей сложности, как отметил бургомистр Торстен Грэдлер, в этом обширном регионе проживают порядка 30 тыс. американцев, треть из них может уехать в случае вывода войск.

«Это драматический удар по всей экономической и социальной жизни», — считает он.

Американские военные присутствуют в регионе уже более 80 лет и являются его крупнейшим работодателем. По словам Грэдлера, их экономический вклад составляет от €650 млн до €700 млн ежегодно. Долгосрочный эффект количественно оценен в исследовании Центра европейских экономических исследований (ZEW) имени Лейбница и Кельнского университета: математически на каждых двух выведенных солдат приходится потеря одного рабочего места с полной занятостью и уплатой взносов в фонды социального страхования. Анализ сокращения численности войск в начале 1990-х годов — тогда за пять лет Германию покинули около 200 тыс. американских солдат — показал снижение доходов муниципалитетов на 9%, а последствия этой ситуации проявляются до сих пор.

«Эффект от вывода войск во многом схож с закрытием крупных заводов в регионе», — пояснил автор исследования Йоханнес Кохемс. При этом последствия особенно сильно выражены в сельских, структурно зависимых районах. В то же время в регионе Висбаден некоторые видят в возможном выводе войск и новые шансы. Когда в 2013 году армия США перенесла свою штаб-квартиру из Гейдельберга в Висбаден, на освободившихся площадях были построены остро необходимые жилые кварталы, резюмирует газета.

Сейчас в Германии дислоцировано около 38 тыс. американских военнослужащих. Это крупнейший контингент Вооруженных сил США в Европе.