Министры обороны Республики Корея (РК) и Японии Ан Гю Бэк и Синдзиро Коидзуми в совместном заявлении по итогам переговоров в Сеуле заявили, что их страны сохраняют приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.

«Министры в условиях серьезной обстановки в сфере безопасности согласились с необходимостью сотрудничать ради поддержания стабильности и мира в регионе, подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и строительству прочного мира, условились поддерживать координацию между РК и Японией, а также между РК, Японией и США», — говорится в совместном заявлении.

В КНДР неоднократно заявляли, что ее ядерный статус не подлежит обсуждению.

Стороны также положительно оценили возобновление спустя 9 лет совместных учений по поиску и спасению судов на море в случае чрезвычайных ситуаций, а также приветствовали «прогресс в обсуждениях в сфере искусственного интеллекта между властями» двух стран. Министры обороны договорились, что будут укреплять коммуникацию «ради развития обменов и сотрудничества между странами и в целях укрепления взаимопонимания и доверия».

27 июня министр обороны Японии посетил военную часть в Республике Корея, к которой относится пилотажная группа Black Eagles. В частности, Синдзиро Коидзуми сел в кабину пилота и получил в подарок статуэтку с миниатюрной копией истребителя в цветах Black Eagles.