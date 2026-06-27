Министр юстиции Армении Србуи Галян считает, что повышение пенсий, внедрение обязательной системы страхования здоровья и другие социальные проекты, реализованные правительством перед выборами, не являются проявлением административного ресурса в ходе избирательной кампании.

«Одно лишь то обстоятельство, что очередной этап укрепления социальных гарантий совпал с периодом выборов, само по себе не может свидетельствовать о нарушении непредвзятости государства или социальном подкупе, — сказала министр в ходе обсуждения в Конституционном суде иска о признании итогов парламентских выборов недействительными. — Реализация такой политики не может считаться злоупотреблением административным ресурсом лишь по той причине, что даты совпали».