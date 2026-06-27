В Дании 27 июня зафиксирована самая высокая температура за более чем 150 лет — 37°C.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что этот показатель превысил предыдущий рекорд в 36,4 ° C, который удерживался с 1975 года.

«С температурой 36,6 ° C севернее Оденсе мы зафиксировали самый жаркий день с момента начала измерений в 1874 году. И день еще не закончился», — отметили в Датском метеорологическом институте. Позднее, по данным метеорологов, на севере города Орхус была зафиксирована температура 37°C.