Рамочное соглашение по урегулированию между Израилем и Ливаном предусматривает постепенный вывод израильских войск с территории республики.

Об этом говорится в опубликованном 26 июня тексте соглашения, подписанного в Вашингтоне представителями США, Израиля и Ливана.

Документ предусматривает прекращение конфликта, восстановление полного суверенного контроля Ливана над всей своей территорией, а также разоружение негосударственных вооруженных формирований и ликвидацию связанной с ними инфраструктуры. После выполнения этих условий израильские силы будут поэтапно выведены из страны.

Детали процесса, включая меры безопасности и механизмы контроля, будут изложены в отдельном приложении, подготовленном при поддержке США.

Соглашение также предусматривает передачу ливанским властям контроля над двумя районами, которые в настоящее время удерживают израильские войска. Их точное местоположение не раскрывается.

В документе подчеркивается, что устранение угрозы со стороны вооруженных группировок, включая «Хезболлах», позволит в дальнейшем отказаться от присутствия Армии обороны Израиля на территории Ливана.