Впервые с 2013 года в Средиземном море не зафиксировано ни одного российского военного корабля. Об этом сообщается в публикации Russian Forces Spotter в сети Х, посвященной мониторингу военно-морской активности России в регионе.

🚨🚨🚨 No Russian naval vessels are currently visible in the Mediterranean. 🇷🇺🚢🌊❌ Since 2013, Russia has maintained a continuous naval presence in the region. Today, that continuity appears to have been interrupted. 🔹 The closure of the Turkish Straits continues to… pic.twitter.com/Q6wjqThCJ0 — Russian Forces Spotter (@TiaFarris10) July 16, 2026

Отмечается, что на протяжении последних 12 лет Россия поддерживала непрерывное военно-морское присутствие в Средиземном море, однако теперь ситуация изменилась.

Среди причин авторы называют продолжающееся закрытие Турцией черноморских проливов для прохода военных кораблей, что существенно осложняет ротацию сил Черноморского флота.

Кроме того, сирийский порт Тартус, который долгое время служил ключевым пунктом материально-технического обеспечения российского флота, по оценке наблюдателей, постепенно превращается в ограниченный логистический узел и уже не играет прежней роли в обеспечении постоянного присутствия ВМФ России в регионе.

В публикации также отмечается, что развертывание российских кораблей в Средиземном море становится все более эпизодическим, а не постоянным.

«Непрерывность присутствия нарушена. Теперь главный вопрос заключается в том, удастся ли ее восстановить или же это свидетельствует о долгосрочном изменении военно-морской стратегии России в Средиземном море», — говорится в сообщении.