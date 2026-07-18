Власти Демократической Республики Конго (ДРК) сообщили об увеличении до 864 человек числа скончавшихся вследствие заражения вирусом Эбола.

По данным властей, которые в субботу приводит агентство EFE, подтвержден 2 181 случай заражения, 722 пациента госпитализированы, 412 человек выздоровели. Уровень смертности в настоящее время составляет 39,6%.

В настоящее время эпидемия затронула восточные конголезские провинции Итури (эпицентр эпидемии), Северное и Южное Киву, Верхнее Уэле, а также Чопо. Лидировать по числу заражений продолжает провинция Итури.

В соседней Уганде, на которую ранее перекинулась эпидемия, в четверг выписали последнего пациента с Эболой. Всего в этой стране было зарегистрировано 20 подтвержденных случаев, двое пациентов скончались.