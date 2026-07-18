Президент Украины Владимир Зеленский в попытке найти выход из политического кризиса рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженных сил (ВСУ) Александра Сырского, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, 18–19 июля Зеленский проведет встречи с командующими, чтобы заслушать их оценки ситуации на фронте, а также побеседовать с кандидатами на пост главнокомандующего ВСУ. Как сообщил источник, украинский лидер готов отправить Александра Сырского в отставку, если удастся подобрать достойную замену и обеспечить передачу командования без ущерба для обороны.

По информации собеседников издания, обсуждение возможной смены главкома началось после увольнения министра обороны Михаила Федорова. Именно его затяжной конфликт с Сырским, как утверждается, стал одной из главных причин кадрового кризиса в военном руководстве.

Ранее Зеленский признавал, что Федоров и Сырский так и не смогли выстроить эффективное взаимодействие и общались между собой только через президента. По его словам, добиться необходимого уровня координации между Минобороны и Генштабом не удалось.

При этом назначение Евгения Хмары исполняющим обязанности министра обороны, по мнению источников, вряд ли снимет существующие противоречия. Ожидается, что новый глава военного ведомства и руководство Генштаба будут бороться за влияние на управление армией. «Хмара не станет просто выполнять все, что говорит Сырский. Он достаточно умен, чтобы не вступать с ним в конфликт с первых дней, но со временем противостояние, скорее всего, возникнет», — приводит издание слова источника.